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وزارة الصحة تعلن سلبية العينة المأخوذة من المواطن المصري القادم من سيراليون

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وزارة الصحة تعلن سلبية العينة المأخوذة من المواطن المصري القادم من سيراليون وزارة الصحة تعلن سلبية العينة المأخوذة من المواطن المصري القادم من سيراليون

 

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم سلبية نتيجة العينة التي أخذت من دم المواطن المصري القادم من سيراليون تجاه فيروس الإيبولا، كما أكدت أن المريض قد شفي تمامًا ولا يعاني حاليًا من أي أعراض للمرض وحالته مستقرة.

ومن المقرر خروجه بعد استكمال بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على حالتة الصحية.

يذكر أن المواطن سبق له أن أصيب بفيروس إيبولا منذ شهرين أثناء تواجده بدولة سيراليون وأنه قد شفي من المرض قبل عودته للقاهرة , وأن احتجازه تم كإجراء احترازي للتأكد من شفائه بشكل تام.

وتؤكد وزارة الصحة خلو تمامًا من مرض الإيبولا حتى الآن.

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