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محلب فى لقائه بمسئولى مركز المعلومات : حلايب وشلاتين مصرية

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محلب فى لقائه بمسئولى مركز المعلومات : حلايب وشلاتين مصرية محلب فى لقائه بمسئولى مركز المعلومات : حلايب وشلاتين مصرية

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن حلايب وشلاتين مصرية ، وأن هناك مشروعات يتم تنفيذها هناك سيقوم هو علي رأس وفد وزاري بزيارتها قريبا.
> جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء علي هامش اجتماع عقده المهندس إبراهيم محلب اليوم بمسؤولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، وتطرق خلالها لموضوع حلايب وشلاتين علي هامش مناقشات الاجتماع التي تناولت عددا من الموضوعات من بينها موضوع الاعلام.
> وخلال الاجتماع ، تم عرض عدد من المشروعات التى يتولاها المركز ، ونماذج لاستطلاعات الرأى التى يقوم بها فى القضايا المختلفة.
> أ ش أ

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