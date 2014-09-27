محلب فى لقائه بمسئولى مركز المعلومات : حلايب وشلاتين مصرية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن حلايب وشلاتين مصرية ، وأن هناك مشروعات يتم تنفيذها هناك سيقوم هو علي رأس وفد وزاري بزيارتها قريبا.

> جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء علي هامش اجتماع عقده المهندس إبراهيم محلب اليوم بمسؤولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، وتطرق خلالها لموضوع حلايب وشلاتين علي هامش مناقشات الاجتماع التي تناولت عددا من الموضوعات من بينها موضوع الاعلام.

> وخلال الاجتماع ، تم عرض عدد من المشروعات التى يتولاها المركز ، ونماذج لاستطلاعات الرأى التى يقوم بها فى القضايا المختلفة.

> أ ش أ