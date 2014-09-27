بان كي مون يزور تونس في أكتوبر

أعلنت تونس ان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، سيقوم بزيارتها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل ولمدة يومين .

> وأشار شاكر بوعجيلة المكلف بشئون الاعلام برئاسة الجمهورية إلى ان بان كي مون أبلغ رئيس الجمهورية التونسي المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، خلال لقاء بينهما الثلاثاء الماضي على هامش الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزمه زيارة تونس كخطوة رمزية لدعم تجربة الانتقال الديمقراطي.