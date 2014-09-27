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سان جيرمان يهتز بتعادل جديد قبل موقعة برشلونة

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سان جيرمان يهتز بتعادل جديد قبل موقعة برشلونة سان جيرمان يهتز بتعادل جديد قبل موقعة برشلونة

باريس، (إفي): سقط باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، الليلة في فخ التعادل للمرة الخامسة، بعد تعادله بهدف لمثله أمام مضيفه تولوز ضمن مباريات الجولة الثامنة، ليبقى مهددا بشكل كبير بفقدان مركز الوصافة.

وواصل فريق المدرب لوران بلان نتائجه غير المستقرة، رغم أنه لم يخسر أي مباراة بعد، لكنه فشل ولو مؤقتا في الصعود لصدارة المسابقة حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة، ليبقى على بعد نقطتين من مارسيليا المتصدر، والذي لم يخض بعد مباراته بنفس الجولة أمام سانت ايتيان.

وغاب عن حامل اللقب، نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المصاب في كعب قدمه.

تقدم أصحاب الملعب البلدي بهدف سجله وسام بن بدر من هجمة منظمة استغل فيها تباطؤ دفاع الفريق الباريسي ليسدد بيمناه في مرمى الحارس سلفاتوري سيريجو.

لكن نجح جان باهيباك في إدراك التعادل من مجهود فردي بهدف سجله بيمناه.

بهذه النتيجة يرفع تولوز رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، ليبتعد بخمس نقاط مؤقتا عن المتصدر مارسيليا.

ويحل بوردو وسانت إيتيان وراء باريس سان جيرمان في جدول الترتيب بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف، ولم يخوضا بعد مباراتهما بنفس الجولة، وبالمثل ليل صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وسبق لسان جيرمان التعادل هذا الموسم مع ريمس (2-2) وإيفيان تونون جايار (0-0) ورين (1-1) وليون (1-1)، وحقق ثلاثة انتصارات فقط على باستيا (2-0) وسانت إيتيان (5-0) وكان (2-0).

ويستعد الفريق لاستضافة برشلونة الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، وكان قد تعادل أيضا الفريق الفرنسي في الجولة الاولى بهدف لمثله على ملعب أياكس أمستردام الهولندي.

ومن المرجح ألا يلعب إبرا أيضا مباراة فريقه القادمة بدوري الأبطال.

وفي وقت سابق، كان موناكو قد واصل عروضه السيئة، وسقط أمام نيس بهدف سجله البرازيلي كارلوس ادواردو، ليبتعد بست نقاط عن مارسيليا.

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