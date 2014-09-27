مدرب فياريال يندب حظه السيء أمام ريال مدريد

فياريال، (إفي): أعرب المدير الفني لفياريال، مارسلينو جارسيا تورال عن أسفه لما أسماه "الحظ العاثر" لفريقه عقب خسارته من ريال مدريد بهدفين نظيفين في ملعب المادريجال بالجولة السادسة بالليجا.

وقال مارسلينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هذا لم يكن يومنا، إنه أمر واضح، يبدو أننا استيقظنا بسوء الطالع، من الصعب شرح الأمر، فاعلية ريال مدريد كانت بنسبة 100% ونحن صفر بالمئة".

وأشار المدرب إلى أن الفريق يشعر بـ"استياء" كبير لأن اللاعبين قدموا أداء "جيد" على الصعيد الهجومي، ولكنه لم يكن جيدا بالصورة الكافية للتسجيل.

وأردف مارسلينو "دخل مرمانا هدفين كان يمكن تفاديهما، يجب أن نتمتع بخشونة أكثر ولا نسمح بحصول منافس مثل الريال على هذه الفرص".

وبخصوص الهدف الأول الذي جاء من تسديدة الكرواتي لوكا مودريتش دون تحرك من الحارس سرخيو أسينخو عليها، أوضح أن الأخير لا يتحمل المسئولية لأن الرؤية بالنسبة له كانت منعدمة.