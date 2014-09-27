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سيوي سبورت الايفواري في نهائي الكونفدرالية بتعادله مع ليوبار الكونغولي

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سيوي سبورت الايفواري في نهائي الكونفدرالية بتعادله مع ليوبار الكونغولي سيوي سبورت الايفواري في نهائي الكونفدرالية بتعادله مع ليوبار الكونغولي

سيوي سبورت

تأهل فريق سيوي سبورت الايفواري الي نهائي الكونفدرالية للمرة الأولي في تاريخه بتعادله السلبي مع مضيفه ليوبار الكونغولي.
> وكانت نتيجة الذهاب في ابيدجان قد انتهت بفوز سيوي سبورت بهدف مقابل لاشيء.
> وينتظر سيوي الأهلي بطل الذى سيلعب مع القطن الكاميروني غدا باستاد القاهرة ليتعرف علي منافسه في النهائي.
> وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والقطن قد انتهت بانتصار المارد الأحمر بهدف وليد سليمان بمدينة جاروا الكاميرونية.
> أ ش أ

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