سيوي سبورت الايفواري في نهائي الكونفدرالية بتعادله مع ليوبار الكونغولي

تأهل فريق سيوي سبورت الايفواري الي نهائي الكونفدرالية للمرة الأولي في تاريخه بتعادله السلبي مع مضيفه ليوبار الكونغولي.

> وكانت نتيجة الذهاب في ابيدجان قد انتهت بفوز سيوي سبورت بهدف مقابل لاشيء.

> وينتظر سيوي الأهلي بطل مصر الذى سيلعب مع القطن الكاميروني غدا باستاد القاهرة ليتعرف علي منافسه في النهائي.

> وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والقطن قد انتهت بانتصار المارد الأحمر بهدف وليد سليمان بمدينة جاروا الكاميرونية.

> أ ش أ