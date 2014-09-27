بالفيديو.. وزير الداخلية من بنى سويف: سلوك الجماهير هو ما سيعيدهم لمتابعة المباريات

قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية إنه عندما ينضبط الجمهور سيعود إلى الملاعب الرياضية لمشاهدة كرة القدم .

وأضاف “إبراهيم ” إن زيارته لبنى سويف تأتى مفاجأة للوقوف على الحالة الأمنية بها وخاصة أنه عقد لقاءًا مع قيادات وضباط الشرطة وهناك عدد من الملحوظات قلتها لهم لتفاديها مستقبلًا لكن مجمل الأوضاع الأمنية جيدة.

وقال إن مصر ليس بها منطقة محظورة أمنياً أمام قوات الأمن بل بالعكس هناك مناطق تم نزولها مرتين وثلاث مرات ولن يكون هناك مناطق محظورة مضيفا إن هناك خطة من قبل وزارة الداخلية لإعادة إنشاء أقسام الشرطة المحترقة على مستوى المحافظات والتى تسبب فيها الإرهابيون فى 14 أغسطس قبل الماضى.

كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم السبت، الحالة الأمنية بمحافظة بنى سويف، فى إطار الجولات الميدانية لمحافظات الصعيد التى يحرص عليها لمتابعة الأداء الأمنى وترسيخ مفهوم الأمن ،وتفقد الوزير الخدمات والأقوال الأمنية بنطاق الطريق الصحراوى الشرقى، والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية بمدخل مدينة بنى سويف، ووقف على استعداد القوات المشاركة فى تلك الإرتكازات والأقوال وقدرتها التسليحية والتدريبية .

وأكد “إبراهيم ” على ضرورة إتباع وتطبيق قواعد وأسس السلامة الشخصية، ورفع درجة الإستعداد لمواجهة أى أخطار أو تهديدات قد يتعرضون لها، وضرورة التواجد الأمنى الفعال بالشارع بما يحقق إستقراراً أمنياً يلمسه المواطن ويشعر به . كما تفقد ” الوزير” الخدمات الأمنية والمرورية المعينة بنطاق المدينة ، وفاجأ سير العمل بمركز شرطة بنى سويف، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على المركز وشدد على ضرورة تقديم خدمة أمنية جماهيرية ترتقى للمستوى المرجو وحسن معاملة المواطنين ، والإهتمام بأماكن الإحتجاز والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وتوافر معدلات تهوية جيدة بها وتلقين الخدمات المكلفة بتأمينها بطبيعة عملهم والدور المنوط بهم ، ووجه بقيام كافة المستويات القيادية بالإشراف المباشر على أماكن الإحتجاز بالأقسام والمراكز

وإلتقى الوزير بعدد من القيادات الأمنية وقرر تشكيل لجنة من الأمن العام والجهات المعنية بقطاعات الوزارة، لمراجعة خطط تأمين المدينة ومداخلها وتكثيف التواجد الأمنى بالمحاور الرئيسية لزيادة فعاليات الأداء الأمنى .

وخلال لقائه بالضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن بنى سويف، وجه الوزير” بضرورة ” العمل والمتابعة الجادة والمستمره للدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار المواطنين ، موضحاً أنه يجب أن نعمل جميعاً للإرتقاء بهذا الدور وإرتفاع معدلاته لضمان تحقيق إستقرار البلاد وأمن المواطنين.

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