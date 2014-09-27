مباشر – دربي لندن.. توتنام يصعق أرسنال بسبب فلاميني

توتنام يستضيف أرسنال في معركة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم السبت.

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ميسوت أوزيل في الدقائق الأولى من اللقاء، حصل على فرصة للتسجيل، 2 على 1.. لكنه بدلا من الركض أو التمرير بشكل دقيق لزميله، مرر لأرون رامسي بشكل سيء ليفسد الهجمة.

بعد أول 10 دقائق، تراجع أداء أرسنال، وتوتنام حصل على أكثر من هجمة مرتدة كان بإمكانه تحويلها إلى هدف.

لكن إيمانويل أديبايور مهاجم توتنام، أهدر فرصتين سهلتين لهز مرمى المدفعجية فريقه السابق.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فقد أرسنال خدمات نجم وسطه أرون رامسي بسبب الإصابة، ودخل في موقعه سانتي كازورلا.

مع الشوط الثاني، هيمن توتنام على اللقاء.. وسجل هدفه الأول عن طريق ناصر الشاذلي بعد خطأ كارثي من ماتيو فلاميني ارتكاز أرسنال.

فلاميني تعامل بدون سرعة تماما وهو يتسلم الكرة، ليخطفها منه إريك لاميلا لاعب وسط توتنام ويمررها إلى ناصر الشاذلي، ليسجلها.