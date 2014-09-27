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شكرا أستون فيلا، الآن كوستا يستطيع لعب دوري الأبطال

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شكرا أستون فيلا، الآن كوستا يستطيع لعب دوري الأبطال شكرا أستون فيلا، الآن كوستا يستطيع لعب دوري الأبطال

حالة دييجو كوستا استثنائية، بسبب إصابة في الفخذ، لا يستطيع تشيلسي أن يرهقه بمباراتين في اسبوع واحد.. لكن الحالة قد تختلف، والشكر لأستون فيلا.

تشيلسي فاز بثلاثة أهداف من دون رد على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم السبت.

المباراة كانت سهلة للغاية بالنسبة للبلوز، ما دفع مورينيو لاستبدال دييجو كوستا قبل نهاية اللقاء.

وقال مورينيو بعد المباراة: "اللقاء كان سهلا لأننا سيطرنا على مجرياته بشكل تام".

وتابع "هذا الأمر جعلنا نستطيع استبدال دييجو كوستا.. والنتيجة أنه قادر بذلك على اللعب في دوري الأبطال يوم الثلاثاء".

ويواجه تشيلسي فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج تشيلسي للفوز، بعد البداية البطيئة للفريق في المسابقة بالتعادل مع شالكه 1-1.

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