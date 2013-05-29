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عمال "الدلتا للسكر" يطردون رئيس المصانع ونائبه من مكاتبهم.. ويستكملون اعتصامهم حتى تحقق المطالب

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عمال "الدلتا للسكر" يطردون رئيس المصانع ونائبه من مكاتبهم.. ويستكملون اعتصامهم حتى تحقق المطالب عمال "الدلتا للسكر" يطردون رئيس المصانع ونائبه من مكاتبهم.. ويستكملون اعتصامهم حتى تحقق المطالب

كتب : كفر الشيخ منذ 60 دقيقة

طرد عمال مصانع الدلتا للسكر رئيس المصانع، ونائبه من مكاتبهم لخارج المصنع دون سيارات، نتيجة تأخر الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم التي اعلنوها بالتزامن مع دخولهم في اعتصام مفتوح صباح اليوم.

وكن العاملون بمصانع الدلتا للسكر بكفر الشيخ، بالحامول، قد قاموا بالاضراب صباح اليوم عن العمل وأغلقوا البوابة الرئيسية، ومنعوا دخول بقية الموظفين للمصنع، فيما قام السائقون باغلاق الطرق الرئيسية المؤدية للمصنع، اعتراضا على قيام إدارة المصنع بتخفيض العلاوة السنوية.

وقال العاملون بالمصنع، أن الإدارة تتعمد ضياع حقوقنا، بتقليل المكافأة السنوية، رغم الانتاجية العالية للمصنع التى فاقت الأعوام الماضية.

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