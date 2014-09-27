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السلطات السعودية تتمكن من ضبط أحد المطلوبين فى جرائم إرهابية

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السلطات السعودية تتمكن من ضبط أحد المطلوبين فى جرائم إرهابية السلطات السعودية تتمكن من ضبط أحد المطلوبين فى جرائم إرهابية

 

الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من ضبط أحد المطلوبين الخطرين المتورط بتزعم عدد من الجرائم الإرهابية بالمملكة.
> وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من رصد المطلوب للجهات الأمنية /باسم علي محمد القديحي /والمتورط بتزعم عدد من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن بالأسلحة النارية وذلك ببلدة العوامية.
> وأشار إلى أن المتهم كان قد بادر بإطلاق النار عند محاولة ضبطه ما استلزم الرد عليه بالمثل حيث أصيب وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى وآخر أبيض.
> وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن ، وملاحقة كل من يخل به والقبض عليهم لتنفيذ القانون بحقهم، مجددا دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم ، ومحذرا كل من يؤوي مطلوبا أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة أنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

أ ش أ

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