السلطات السعودية تتمكن من ضبط أحد المطلوبين فى جرائم إرهابية

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من ضبط أحد المطلوبين الخطرين المتورط بتزعم عدد من الجرائم الإرهابية بالمملكة.

> وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من رصد المطلوب للجهات الأمنية /باسم علي محمد القديحي /والمتورط بتزعم عدد من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن بالأسلحة النارية وذلك ببلدة العوامية.

> وأشار إلى أن المتهم كان قد بادر بإطلاق النار عند محاولة ضبطه ما استلزم الرد عليه بالمثل حيث أصيب وتم ضبطه وبحوزته سلاح نارى وآخر أبيض.

> وأكد المتحدث الأمني أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن ، وملاحقة كل من يخل به والقبض عليهم لتنفيذ القانون بحقهم، مجددا دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم ، ومحذرا كل من يؤوي مطلوبا أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة أنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون.

أ ش أ