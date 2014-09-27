بالفيديو - رونالدو يمزق فياريال.. وريال يعود بـ20 هدفا في 4 مباريات

فياريال، (إفي): مزق كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ملعب المادريجال، واقتنص الميرنجي فوزا من فياريال بهدفين نظيفين.

ريال مدريد عاد للحياة بعد انطلاقة رديئة، وحقق فوزه الرابع على التوالي، محرزا 20 هدفا في تلك المرحلة.

بدأ المباراة القائد إيكير كاسياس على عكس الجولة الماضية أمام التشي حينما تولى الكوستاريكي كيلور نافاس حراسة مرمى الملكي في أول مباراة رسمية له مع الفريق.

افتتح التسجيل الكرواتي لوكا مودريتش بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لم يقدر حتى حارس أصحاب الأرض سرخيو أسينخو على التحرك للحاق بها لتسكن الشباك.

ولم تمر سوى ثماني دقائق حتى نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في اضافة الهدف الثاني للفريق عقب هجمة مرتدة بدأت من الكولومبي جيمس رودريجز لتصل إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي مررها أرضيها متقنة لـ"صاروخ ماديرا" سددها زاحفة من مرة واحدة لتعانق الشباك.

أجرى المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي التغيير الأول بخروج جيمس ونزول الإسباني آسيير اياراميندي لتتبدل طريق اللعب إلى 4-4-2.

بعدها بثلاث دقائق أخرج أنشيلوتي البرازيلي مارسيلو صاحب المجهود الوافر وأشرك بدلا منه الصاعد ناتشو ثم أخرج بعدها بنزيمة لدخل الإسباني، إيسكو ألاركون.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بصورة مؤقتة فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند ثمان نقاط في المركز السابع.

كما ارتفع رصيد رونالدو من الأهداف في المسابقة حتى الآن إلى 10 أهداف ليواصل تصدر قائمة هدافي البطولة بفارق سبعة أهداف عن غريمه، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

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