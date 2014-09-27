دبلوماسى فرنسى: الحرب ضد «الإرهاب» بلا نهاية لأنها تستهدف عدو غير محدد

قال دبلوماسى فرنسى إن الحرب ضد «الإرهاب» بلا نهاية لأنها تتعلق بعدو غير محدد، مقارنة بالحروب العادية، التى تكون لها أهدافاً محددة، وتنفذ فى وقت محدد.

وأضاف جون كريستوف روفين، الذى عمل سفيراً لبلاده فى السنغال، فى حوار أجرته معه صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، تعليقاً على انضمام فرنسا إلى التحالف الدولى ضد تنظيم «داعش»: «ما يحدث لا يتعلق بنا بشكل مباشر، نعم، من المؤكد توجد جرائم وحشيىة ورهائن لكن ذلك لم يكن يمس مواطنيينا»، وأشار إلى أن فرنسا كان يكفيها لو أرادت التدخل فى العراق دعم السكان المسيحيين، وتسليح الأكراد، وتطوير الجيش العراقى.

وقال روفين، عضو الأكاديمية الفرنسية، إن «قتل الفرنسى هيرفيه جورديل، جريمة وحشية وفعل انتقامى ضد الدولة الفرنسية أول من شاركت فى التحالف ضد (داعش) لكنه كان متوقعاً»، واعتبر أن دخول بلاده فى هذه العملية وبالشكل العاجل، الذى تمت به، يمكن أن يعرض الجالية الفرنسية فى أنحاء العالم إلى الخطر خصوصاً فى منطقة الشرق الأوسط وفى إفريقيا.

وأكد أن باريس ليست واشنطن: «تحتاج الولايات المتحدة دائماً إلى عدو عالمى وتتصرف وفقاً لثنائية الخير والشر ولكن فرنسا لا تفكر بالطريقة نفسها، فدبلوماسيتها تستهدف معالجة مشكلات محددة، بالنسبة لخصومنا وﻟ(الخليفة) تعد المعركة العالمية معه حظاً غير منتظر لأنها تجعل لهم وزناً ليس لهم وأتمنى ألا يكون لهم».