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أجازة عيد الأضحى و٦ أكتوبرحتى الثلاثاء للحكومة والإثنين لقطاع الأعمال

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أجازة عيد الأضحى و٦ أكتوبرحتى الثلاثاء للحكومة والإثنين لقطاع الأعمال أجازة عيد الأضحى و٦ أكتوبرحتى الثلاثاء للحكومة والإثنين لقطاع الأعمال

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) تضمن أن تكون أجازة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة خمسة أيام تبدأ من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2014، وتنتهى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2014، وذلك بالنسبة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة والقومية، ووحدات الإدارة المحلية.
> ونص القرار على أن تكون أجازة عيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة أربعة أيام تبدأ من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2014 وتنتهى يوم الاثنين 6 أكتوبر 2014، وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

أش أ

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