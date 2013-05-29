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"الأوراق الثبوتية" في ورشة عمل لمركز معلومات أسيوط في "القومي للطفولة والأمومة"

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"الأوراق الثبوتية" في ورشة عمل لمركز معلومات أسيوط في "القومي للطفولة والأمومة" "الأوراق الثبوتية" في ورشة عمل لمركز معلومات أسيوط في "القومي للطفولة والأمومة"

كتب : سعاد أحمد منذ 34 دقيقة

شارك مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة أسيوط، فى ورشة عمل أقامها المركز القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة، تحت عنوان "قضية الأوراق الثبوتية"، وهى الأوراق أو الوثائق التى تثبت شخصية وهوية الفرد فى أي مكان.

حضر الورشة العديد من جمعيات المجتمع المدني، والتي يرتكز عملها فى هذا الجانب وتحاول المساهمة بجهود أعضائها فى الحد من هذه المشكلة، وذلك فى إطار اهتمام الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط بالقضاء على هذه المشكلة لما لها من تأثير سلبى على المجتمع، صرحت بذلك فاطمة أبوبكر الخياط مدير مركز المعلومات بالمحافظة.

وأوضحت فاطمة الخياط أن القضية تتمثل فى أن هناك العديد من الأشخاص لا يوجد لديهم أوراق ثبوتية مثل شهادات الميلاد أو وثيقة الزواج والذى ينتشر بطريقة واضحة فى الريف المصرى، بخاصة فى الصعيد، مشيرة إلى أن هذه القضية يرجع تأثيرها لأسباب عدة، منها التمسك بالموروثات والعادات والتقاليد، إضافة إلى الزواج المبكر دون السن القانونية.

وأشارت الخياط إلى أن الهدف من هذه الورشة هو وضع ملامح لخطة مستقبلية للقضاء على هذه المشكلة، وذلك على مستوى الدولة والوصول بالمجتمع إلى الحد الذى يكون فيه واعيا لما لهذه الأوراق من أهمية فى حياة الفرد.

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