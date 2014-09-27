«وورلد تريبيون»: الموساد يقلد «داعش» بحملة جواسيس عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون»، الأمريكية أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أطلقت حملة على الإنترنت لتجنيد جواسيس.

وقالت الصحيفة، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن «جهاز الموساد الإسرائيلي، طور موقعا إلكترونيا لتجنيد العملاء من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن المقصود من الموقع، الذي نشر في عدد من اللغات، جذب مجندين بعيدين عن نطاق وصول إسرائيل».

وقال مدير الموساد تامير باردو «يجب أن نواصل تجنيد أفضل الأشخاص في صفوفنا بما يمكن الجهاز من مواصل التقدم والدفاع والسماح باستمرار مساعدة دولة إسرائيل، مؤكدا أنه لا حدود لنطاق بحثه عن مجندين، غير أنه لم يذكر سببا لحملته الإلكترونية غير المسبوقة».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمسئول عن شؤون الموساد «إن هدف الموقع الجديد هو جعل الجهاز أكثر وصولا للمجندين المحتملين».

واعترف مسئولون إسرائيليون، بأن هذه الحملة الإلكترونية مشابهة لحملة تقوم بها القاعدة وتنظيم «داعش»، لافتين إلى أن الموساد قرر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتوسيع شبكة موارده البشرية وسط تهديدات من «داعش» وإيران.