الأهلى يختتم تدريباته للقاء القطن الكاميرونى



> يختتم اليوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مرانه الختامي تدريباته استعدادا مواجهة القطن الكاميروني غداً الأحد ،في تمام السادسة مساء غداً الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريد عن القائمة التي تخوض اللقاء الهام والتي تتكون من”شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وشريف عبد الفضيل وصبري رحيل وأحمد خيري وحسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه ووليد سليمان وموسي إيدان ومحمد فاروق وعماد متعب وعمرو جمال”.

يذكر أن الأهلي يواجه القطن في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب إستاد القاهرة في السابعة مساء الأحد.

وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة جاروا بالكاميرون، بهدف دون رد ، من تسديدة صاروخية للحاوي وليد سليمان.