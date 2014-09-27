أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأهلى يختتم تدريباته للقاء القطن الكاميرونى

Google+ Print
الأهلى يختتم تدريباته للقاء القطن الكاميرونى الأهلى يختتم تدريباته للقاء القطن الكاميرونى


> يختتم اليوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مرانه الختامي تدريباته استعدادا مواجهة القطن الكاميروني غداً الأحد ،في تمام السادسة مساء غداً الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريد عن القائمة التي تخوض اللقاء الهام والتي تتكون من”شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وشريف عبد الفضيل وصبري رحيل وأحمد خيري وحسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه ووليد سليمان وموسي إيدان ومحمد فاروق وعماد متعب وعمرو جمال”.

يذكر أن الأهلي يواجه القطن في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب إستاد القاهرة في السابعة مساء الأحد.

وفاز المارد الأحمر في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة جاروا بالكاميرون، بهدف دون رد ، من تسديدة صاروخية للحاوي وليد سليمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا