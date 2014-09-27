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أوباما يستقبل رئيس وزراء الهند على عشاء عمل بدون طعام

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أوباما يستقبل رئيس وزراء الهند على عشاء عمل بدون طعام أوباما يستقبل رئيس وزراء الهند على عشاء عمل بدون طعام

رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي

يستقبل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعد غد الإثنين، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على عشاء عمل، غير أنه فيما يبدو أن عشاء رئيس الوزراء الهندي سيقتصر على تناول الماء وعصير الليمون فقط، وذلك بسبب صيامه هذه الأيام وفقا للتعاليم الهندوسية.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه يتم الاخذ في الاعتبار دائما النظام الغذائي واحتياجات الزعماء الاجانب الاخرى لدى زيارتهم للبيت الابيض.. ورئيس الوزراء الهندي ليس استثناء.

وصرح جوش ايرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، بانه اذا اختار مودي او اي عضو آخر في الوفد الهندي خلال عشاء العمل عدم تناول الطعام بسبب تقاليدهم الدينية سيعمل حتما البيت الابيض على التكيف مع احتياجاتهم بقدر الامكان.

وكان مودي قد وصل الى واشنطن، أمس الجمعة، في أول زيارة له للولايات المتحدة كرئيس لوزراء الهند.. ومن المقرر ان يبحث مع الرئيس اوباما يوم الثلاثاء القادم بالبيت الابيض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع الاستثمار في الهند كما سيجتمع ايضا مع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير الخارجية الامريكي جون كيري على غذاء عمل بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

أ ش أ

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