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إزالة 488 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا

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إزالة 488 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 488 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 488 حالة تعد على مساحة 20 فدان و37 قيراط و25 سهم بمراكز المنيا وذلك في إطار حملاتها المكثفة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمبانى المقامة بدون تراخيص، والتعديات على الشوارع والأرصفة والمبانى السكنية المخالفة بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة , محافظ المنيا المجهودات التي بذلت من الوحدات المحلية خلال الفترة من 1/9/2014 حتي 21/9/2014 حيث تم إزالة 102 حالة بمركز مغاغة وعدد 46حالة بمركز بني مزار و47حالة بمركز مطاي وعدد 28 حالة بمركز المنيا وعدد 20 حالة بمركز أبوقرقاص وعدد 54 حالة بمركز ملوي وعدد 81 حالة بمركز ديرمواس و عدد 13 حالة بمركز العدوه وعدد 76 حالة بمركز سمالوط ، بالإضافة إلي 21 حالة إصلاح زراعي .

وجه المحافظ بضرورة إستمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 

 

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