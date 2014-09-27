توجيه تهمة التستر وإخفاء رعية أجنبية لأصدقاء الرهينة الفرنسية

أمر قاضى التحقيق لدى محكمة البويرة المكلف بالتحقيق فى قضية إعدام الرهينة الفرنسية، اليوم السبت، بوضع الجزائريين الخمسة اصدقاء ايرفيه جوردال وشخص آخر تحت الرقابة القضائية فى انتظار استكمال التحقيق القضائى بعد أن وجهت لهم تهمة عدم التبليغ والتستر وإخفاء رعية أجنبية .

وأوضح مصدر قضائى أن فرقة البحث والتحرى التابعة للكتيبة الإقليمية للأمن بالبويرة قدمت فى وقت متأخر من ليلة أمس أصدقاء الرعية الفرنسى وشخص آخر لم يكن معهم أثناء مباغتتهم من طرف المجموعة الإرهابية أمام قاضى التحقيق الذى استمع لأقوالهم حتى صباح اليوم السبت ليقرر قبل قليل فقط وضعهم تحت الرقابة القضائية بهدف استكمال الإجراءات القضائية المعمول بها.

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