لافروف: سنفتح تحقيقا بِشأن اكتشاف مقابر بعض الضحايا بالقرب من دونيتسك

أعلن وزيرالخارجية الروسى سيرجى لافروف أن موسكو سوف تتعرض لضغط من اجل فتح تحقيق حول المقابر المجهولة التى اكتشفت بالقرب من مدينه دونيتسك الاوكرانية، لكى يعرف أسر ضحايا المقابر الحقيقة.

وقال لافروف – فى مؤتمر صحفى على هامش محادثات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقده فى نيويورك ونقلته وكالة انباء “ايتارتاس” الروسية فى نشرتها بالإنجليزية اليوم السبت – “لقد ناقشنا تلك المسأله بالفعل مع كل من أمناء الجمعية العامة للأمم المتحده ومنظمة الأمن والتعاون ورئيس منظمة الأمن والتعاون” .

ولفت إلى أن أعضاء منظمة الأمن والتعاون زاروا بعض تلك المقابر بالفعل، كما أن لديهم تعليمات من قيادة المنظمة لأخذ التحقيق فى الاعتبار لدى تقاريرهم، فقد لاحظ أن التقرير الأخير لأعضاء البعثة لم يذكر وجود مثل هذه المقابر .

وأضاف ان العلامة الأولى أكدت على أن هؤلاء الأفراد أطلق عليهم النار من على مسافة قريبة، وقال ان هذا ينذر بالخطر ولا نستطيع توجيه الاتهام لشخص بعينه ولكنه سيتم الضغط على موسكو لفتح تحقيق بشأن هذا الصدد .

وأشار الوزير الروسى إلى أنه ينبغى وضع حد لقائمة المآسى التي يسمح لها بأن تمر دون عقاب الجناة ..لافتا إلى كل من قضية القناصة و أحداث العنف فى اوديسا وماريبول فضلا عن كارثة الطائرة البوينج ..وان جميع التحقيقات فى تلك القضايا تم الإعلان عنها.

> وأضاف أن ذلك أمرغريب بالنسبة إلينا..لافتا إلى ضرورة التحقيق فى هذا الوضع وضرورة أن تنتصر العدالة فى النهاية ويعرف أسر الضحايا الحقيقة، وإلا لن يكون هناك أي تسوية .

أ ش أ