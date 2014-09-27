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أجمل إطلالات هيلدا خليفة داخل وخارج ستار أكاديمي

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أجمل إطلالات هيلدا خليفة داخل وخارج ستار أكاديمي أجمل إطلالات هيلدا خليفة داخل وخارج ستار أكاديمي

السبت 27-09-2014 13:24

منذ أن بدأت هيلدا خليفة، مقدّمة برنامج المواهب الشهير Star Academy ، بالظهور على شاشة التلفاز منذ عدة سنوات، بدأ إعجابنا بأناقتها وملابسها على المسرح، لاسيّما أنّها في كلّ موسم تزداد أناقةً ويزداد اهتمامها بالموضة وبشكلها الخارجيّ.

وفي هذا الموسم، أطلّت علينا هيلدا بعدد من الإطلالات المميّزة والمواكبة لأحدث خطوط الموضة، فكانت أحدثها تلك الإطلالة باللونين الأسود والأبيض، حيث اختارت تنّورة ذات تصميم مبتكر، مستوحى من الأزياء اليابانية، من توقيع Balenciaga، في وقت كان حذاؤها من توقيع الدار نفسها، مع قميص ذي تصميم كلاسيكيّ من Marni. وقد رأيناها بفستان ذي تصميم رائع باللون الأخضر وبكتف واحدة من توقيع مصمّم الأزياء Zuhair Murad، فكان مناسباً لها كثيراً على المسرح.

ومن المعروف عن هيلدا أناقتها خارج أوقات العمل أيضاً، وإن أصبح أسلوبها حينها أكثر عمليّة وأقلّ تكلفاً. ونحن كثيراً ما نراها بالجينز مع القمصان القطنيّة، أو في فساتين صيفيّة ذات ألوان مميّزة.

اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل إطلالات هيلدا خليفة، في داخل وخارج ستار أكاديمي، فشاهديها، واستوحي منها، ليكون اختيارك هو الإطلالة الأجمل برأيك!

 

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سيدتي