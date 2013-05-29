وقفة لأهالي بعض قرى كفر الشيخ أمام الجمعية الزراعية احتجاجا على عدم صرف تعويضات شركة البترول

كتب : كرم القرشي منذ 11 دقيقة

نظم أهالي قرية "2 الطرفاية" والقرى المجاورة للوحدة المحلية بأبو سكين مركز الحامول بكفر الشيخ، وقفة احتجاجية أمام الجمعية الزراعية بقرية "4 الطرفاية"، اعتراضا على رفض إحدى شركات التنقيب عن البترول، صرف التعويضات المقررة للأهالي عن الأراضي والمزروعات التي تم إتلافها من قبل معدات وحفارات الشركة.

وأكد الأهالي المحتجون أن الشركة أودعت لحساب الجمعية مبلغ 400 ألف جنيه، ولكنها ترفض تسليم الجمعية حافظة بأسماء المستحقين، موضحين أن شركة التنقيب أتلفت أراضيهم ومزروعاتهم وحرمتهم من زراعة الموسم الصيفي، بحجة عدم اكتمال أعمال التنقيب.

وكان الأهالي قاموا من قبل باحتجاز معدات الشركة، وقاموا بالاعتداء على أحد مهندسيها، بحجة رفضهم إعادة الطرق وخطوط المياه لوضعها الأصلي، ورد عليهم مدير الجمعية بأن الأمر ليس بيديه ولا يستطيع صرف التعويضات إلا من خلال الكشوف المعتمدة من شركة التنقيب عن البترول.