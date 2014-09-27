الجبهة السلفية: براءة مبارك توحد قوى يناير لثورة جديدة

وصف سعد الفياض، القيادي في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» والجبهة السلفية، جلسة محكمة مبارك بـ«المسرحية» التي يخرجها النظام الحالي.

وكانت هيئة محاكمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم «محاكمة القرن»، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين إبّان ثورة 25 يناير، قررت في جلستها المنعقدة السبت بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم في القضية إلى 29 نوفمبر المقبل.

وقال «الفياض» إن النظام الحالي «يريد البراءة لمبارك، ليكتمل مسلسل القضاء على ثورة 25 يناير»، معتبرًا أن «دولة العبيد تكتمل».

ودعا القيادي السلفي من سماهم «شباب قوى 25 يناير» إلى التوحد، للعودة إلى الميادين بثورة جديدة لإسقاط النظام.