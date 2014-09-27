وزير الداخلية: رفع درجة الاستعداد ضد أي تهديدات تواجه المواطنين والشرطة

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ضرورة إتباع وتطبيق قواعد وأسس السلامة الشخصية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أخطار أو تهديدات قد يتعرض رجال الشرطة، وكذا ضرورة التواجد الأمني الفعال بالشارع بما يحقق استقرارًا أمنيًا يلمسه المواطن ويشعر به.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزير الداخلية السبت، لتفقد الحالة الأمنية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد الوزير الخدمات والأقوال الأمنية بنطاق الطريق الصحراوي الشرقي والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية بمدخل مدينة بني سويف للوقوف على استعداد القوات المشاركة في تلك الارتكازات والأقوال وقدرتها التسليحية والتدريبية.

كما تفقد الوزير الخدمات الأمنية والمرورية المعينة بنطاق المدينة، وفاجأ سير العمل بمركز شرطة بني سويف، حيث التقى بعدد من المواطنين المترددين على المركز وشدد على ضرورة تقديم خدمة أمنية جماهيرية ترتقي للمستوى المرجو وحسن معاملة المواطنين، والاهتمام بأماكن الاحتجاز والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وتوافر معدلات تهوية جيدة بها وتلقين الخدمات المكلفة بتأمينها بطبيعة عملهم والدور المنوط بهم، ووجه بقيام كافة المستويات القيادية بالإشراف المباشر على أماكن الاحتجاز بالأقسام والمراكز.

والتقى اللواء محمد إبراهيم بعدد من القيادات الأمنية، وقرر تشكيل لجنة من الأمن العام والجهات المعنية بقطاعات الوزارة لمراجعة خطط تأمين المدينة ومداخلها وتكثيف التواجد الأمني بالمحاور الرئيسية لزيادة فعاليات الأداء الأمني.

ووجه وزير الداخلية خلال لقائه بالضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمديرية أمن بني سويف بالعمل الدؤوب والمتابعة الجادة والمستمرة للدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار المواطنين، موضحًا أنه يجب أن نعمل جميعًا للارتقاء بهذا الدور وارتفاع معدلاته لضمان تحقيق استقرار البلاد وأمن المواطنين.