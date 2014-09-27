عودة قيادي في «الجماعة الإسلامية» من ألمانيا لقطر

أعلن الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق، والقيادي في الجماعة الإسلامية، عودته إلى قطر بعد سفره إلى ألمانيا في أعقاب قرار الحكومة القطرية بطرد عدد من القيادات الإخوانية، مؤكدا أن عودته إلى الدوحة هدفها «مواصلة مناهضة النظام الحالي».

وأضاف في تدوينة في حسابه على «تويتر»، السبت، أن سفره إلى المانيا ليس هروبًا بل رحلة دعوية لفترة مؤقتة، أعقبها العودة إلى تركيا وقطر.

ونشر الصغير صورًا له في مطار الدوحة وأخرى في مطار أسطنبول، وكان في استقباله عدد من شباب الإخوان وعلى رأسهم عبدالعزيز مجاهد، مسؤول ملف طلاب جامعة حلوان سابقًا، ومقدم البرامج بقناة «الجزيرة» الفضائية.

وأكد «الصغير» سماح الحكومة القطرية له بإلقاء درس أسبوعي في مسجد «الراشدين» الذي يخطب فيه الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.