صحيفة: حمودي ' المهاري ' .. هدية خططية لبازل

بعد تسجيله أول أهدافه بقميص بازل في الظهور الأول بالدوري السويسري، لفت أحمد حمودي جناح الفريق أنظار الإعلام المحلي.

حمودي بدأ يندمج مع بازل، ظهر في مواجهة فينترثور بكأس سويسرا وقدم مباراة طيبة في فوز فريقه 4-0 في حضور قليل من الجمهور، ولكن في حضور 17 ألف مشجعا على ملعب سانت جاكوب بارك .. لمع نجم سموحة السابق وسجل أول أهدافه في شباك فادوز.

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صحيفة (تاجزوتش) السويسرية وصفته بأنه هدية خططية لباولو سوزا المدير الفني لبازل.

وألمحت الصحيفة إلى مهارات اللاعب الفردية التي ظهرت أمام فينترثور، وخصت حركته "رابونا" التي فعلها أمام المرمى ولكنها جاءت فوق العارضة.

شاهد الفيديو لملخص حمودي ومهارته أمام فينترثور

حمودي مهاري

وأمام فادوز في الدوري السويسري، سجل حمودي أول أهدافه وقدم مباراة طيبة منذ اشتراكه بديلا في الشوط الثاني.

وذكرت الصحيفة إلى أن اللاعب يملك حلولا كثيرة بتصويباته اليسارية المتقنة من خارج منطقة الجزاء.

شاهد ملخص لمساته وهدفه أمام فادوز بالدوري السويسري

ويقول ماركو شتريلير قائد ومهاجم بازل عن حمودي: "هو لاعب جيد جدا، ويملك مهارة رائعة".

حمودي هو ثالث المصريين في بازل بعد محمد صلاح ومحمد النني، ويعاني من نفس الصعاب التي واجهت الثنائي.

وأضاف شتريلير "هو يمكنه التحدث بالإنجليزية قليلا، ولكن النني هو وسيلة الاتصال بيننا ويقوم بالترجمة له".

أما مدربه باولو سوزا المدير الفني قال: "حمودي لاعب دولي، فهم يعتمدون عليه بشكل أساسي، والآن نحاول أن نجعله يندمج معنا".

ويستعد حمودي مع النني لمواجهة ثون بالجولة العاشرة بالدوري السويسري في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت.