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باربرا سترايسند تحقق نجاحاً قياسياً بألبومها الأخير

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السبت 27-09-2014 12:59

سجلّت المغنية الأمريكية Barbra Streisand نجاحاً جديداً في مسيرتها، بعد أن إحتل ألبومها الجديد الذي يحمل إسم Partners، المركز الأول في لائحة الألبومات الأكثر مبيعاً، حسب تصنيف Billboard 200.

Streisand البالغة من العمر 72 عاماً، والحائزة على جائزتي أوسكار وثماني جوائز غرامي، إعتادت على هذا الأمر، حيث أن Partners هو الألبوم العاشر لها الذي يتصدر تصنيف أفضل المبيعات، حسب ما ذكرت مجلة Billboard الفنية.

يتضمن هذا الألبوم أغاني ديو مع نجوم عالميين مثل Stevie Wonder و Billy Joel و Blake Shelton و Elvis Presley.

لا بد من الإشارة إلى أن الرقم القياسي الذي حققته النجمة Barbra Streisand، سبق ووصلت إليه الكثير من نجمات هوليوود مثل: Lady Gaga و Katy Perry و Taylor Swift وغيرهن..


يذكر أن Barbra قدمت طوال حياتها الفنية 50 ألبوماً غنائياً، إلى جانب مشاركتها في الكثير من الأعمال المسرحية.

 

 

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