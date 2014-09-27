هل سيثمر دخول وائل Arab idol عن ديو غنائي مع أحلام؟

حملت الحلقة الأولى من البثّ المباشر لبرنامج "أراب أيدول"، عبر شاشتي "mbc" و" mbcمصر" الكثير من التغييرات، كان أهمّها جلوس الفنان وائل كفوري مكان زميله راغب علامة على نفس الكرسي، التي أملت لها أحلام أن تكون وجه خير على وائل، بخلاف ما حصل مع غيره؛ في إشارة منها إلى أنّ الكرسي لم تكن وجه خير على راغب.

لا شكّ في أنّ راغب ترك فراغاً في البرنامج، إلا أنّ على وائل مهمّة صعبة، تتمثّل في إثبات أنه يستطيع أن يتحمّل المسؤوليّة ويُكمل بها حتى النهاية.

بروفا الفنانين

قبل بدء الحفلة بساعة تقريباً، لوحظ ظهور الفنانة أحلام وهي ترتدي لباساً زهرياً ذا طلّة عمليّة للقيام ببروفا، قبل حلقة البثّ المباشر. وهي كانت تنصت لما يطلبه منها مدير المسرح، من دون أن تقف لحظة عن الدندنة والغناء لتُشيع جواً من المرح داخل الستوديو. وعمل الكثيرون على التقاط صور "سيلفي" معها، سواء أكانوا من الجمهور الحاضر أو من فريق العمل.

قبل عشر دقائق من بدء البرنامج، دخل وائل على وقع تصفيق حارّ من الجمهور الحاضر، ليدخل بعده الموزّع الموسيقيّ حسن الشافعي، من أجل إجراء بروفات مع مدير المسرح للتأكد من صحّة الصوت وغيره من التجهيزات. كذلك، وضعت نانسي اللمسات الأخيرة على شعرها، واطمأنت إلى صورة وجهها، من خلال هاتفها الخلوي. وعلى ما يبدو، فقد حرص خبير التجميل فادي قطايا على مرافقتها والانتباه إلى عينها بعد المشكلة الأخيرة التي واجهتها بسبب المكياج.

ديو بين وائل وأحلام

ما يدور خلف الكواليس، وخلال الفواصل الإعلانية، لا يمكن لأيّ كان رؤيته، سوى الجمهور الحاضر في الستوديو. وما رصده "سيدتي نت" هو قيام كلّ من أحلام ووائل بغناء موّال "أمان". وعندما صدح وائل بصوته، قالت له أحلام: "الله عليك".

ما أثار الاستغراب هو عدم اصطحاب أحلام لحقيبة يد لافتة، وفق العادة التي اتّبعتها خلال العام الماضي، إذ كانت الحقيبة أهمّ شيء بالنسبة إليها؛ ولطالما كانت تقوم بشراء الحقيبة وتصمّم لها فستاناً.

كذلك ابتعدت أحلام، أقلّه في هذه الحلقة، عن استخدام المرآة والنظر إلى نفسها.

وبالعودة إلى سياق الحلقة، فلا شكّ في أنّ الأصوات الـ13، التي غنّت، خطيرة، وهي تنافس بشدّة على اللقب، ولا يمكن القول إن هناك صوتاً ضعيفاً في "أراب أيدول"، حيث تألّق كلّ من حازم شريف ووليد الجيلاني وهيثم خلايلة ومحمد رشاد بأدائهم الجميل، الذي أحبّته اللجنة.

ماذا يدور بين أحلام ونانسي؟

لاحظ عدد كبير من الحضور أنّ العلاقة بين أحلام ونانسي ليست على ما يرام، وثمّة تناقضات في وجهات النظر، لاسيّما عندما قالت أحلام، بعد تعليق لنانسي على أحد المشتركين، إنّ على الفنان أن يتخلّى عن خوفه أمام الجمهور الذي أتى لسماعه، فهل هناك نوايا مخبّئة بين الفنانتين؟

أصالة في كواليس "أراب أيدول"

قامت الفنانة أصالة وابنتها شام بزيارة كواليس برنامج "أراب أيدول"، عصراً، في مبنى الـ"أم بي سي"، حيث التقت هناك بالفنانة أحلام. وقامت شام ابنة أصالة بنشر صورة لها تجمعها بوالدها وأصالة، إلا أنّ الغريب أنّ أصالة وشام لم تبقيا لحضور العرض المباشر، وربّما استغلّت أصالة وجودها في لبنان لتلقي التحيّة على صديقتها أحلام.

كما علم أنّ أصالة لا تزال في بيروت، إذ شوهدت صورة لها تجمعها بعائلتها في أحد المولات اللبنانية في بلدة ضبية، شمالي بيروت.

فلة: المشترك الجزائري تخرّج من برنامجي

تحدّثت فلة لـ"سيدتي نت" عن أنّ برنامج "أراب أيدول" هو من أضخم البرامج على صعيد الإضاءة والتنظيم، وأن كلّ الفنانين يحبّون محطة "أم بي سي"، كونها القناة الأولى عربياً، وتعتبر الرقم واحد بين كلّ المحطات.

وأشارت المطربة الجزائرية إلى أنّ علاقة صداقة وطيدة تربطها بالفنانة أحلام، وهي أتت لتشجع كلّ المجموعة التي غنت بالأمس، بعد أن تابعت كلّ الأصوات سابقاً، وقد أرادت أيضاً القيام بغسيل أذان في ظلّ موجة الفن الهابط التي نسمعها في يومنا هذا.

وتابعت: "آسف، لأنّ هناك فنانين لا يأتون لتشجيع هكذا أصوات موجودة لدينا في العالم العربي. وأنا لم آت فقط لتشجيع المشترك الجزائري أجراد يوغرطة، الذي سبق وتخرّج في برنامج "ألحان وشباب"، وكنت قد توقعت أن أراه في بيروت، وبرنامجي كان من أوائل برامج الهواة، ففيه تخرّج الشاب "مامي" وغيره".

وأضافت: "من المتوقع أن يبدأ البرنامج قريباً مع تقديم أغاني طربية، وأنا بصدد التحضير لأغنية لبنانية ستكون مفاجأة للجمهور".

كما وجّهت فلّة الشكر إلى كلّ من طبيب التجميل هراتش ساغبازاريان، الذي يعود له الفضل في الحفاظ على شبابها ونضارة بشرتها، وهو صديق مقرّب منها، كما شكرت أيضاً المايسترو إيلي العليا، كونه سبباً في عدد من النجاحات المشتركة.

كذلك الجمهور في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، كان متفقاً على أنّ الأصوات الجميلة تستحق البقاء، واللجنة لا يُمكن أن تختار من هو أقلّ خبرة وتبحث عن التميّز في كلّ شخص.

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