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جورج كلوني وأمل علم الدين بإطلالة رومانسية قبل الزفاف

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السبت 27-09-2014 13:53

بدأ العد العكسي لحدث الموسم، الذي ينتظره الملايين حول العالم، وهو زفاف النجم العالمي George Clooney والمحامية اللبنانية أمل علم الدين.
فمنذ أمس الجمعة، بدأت الوفود تصل مدينة Venice الإيطالية، فيما كان في مقدّمة الواصلين الممثل Matt Damon، صديق Clooney ، وزوجته Luciana Barroso.
وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن أنّ النجمة Cindy Crawford وزوجها Rande Gerber الذي سيكون إشبين العريس، يساعدان George و أمل في إتمام التحضيرات واستقبال الضيوف والنجوم.
ويبدو أن الشعب الإيطالي متحمّس، كما الأمريكي واللبناني، لهذا الحدث، والدليل على ذلك ما نقلته وسائل الإعلام حول مدى تشوّق الإيطاليين لرؤية Clooney، ولو من بعيد.
وقد بدت الرومانسية واضحة على النجم وخطيبته في الصور الأخيرة التي التقطت لهما في Venice، وهما يشبكان يداً بيد.
 

 

تفاصيل حفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين بالكامل

 

 

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