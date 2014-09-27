عادل إمام لسيدتي نت: من حقي تغيير ابني ومن حقه تغييري!

نفى الفنان عادل إمام في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" ما يُقال حول وجود خلافات بينه وبين نجله المخرج رامي إمام، وهو ما دفع الأخير إلى الاعتذار عن العمل مع والده، والعمل مع المطرب عمرو دياب في مسلسل"الشهرة".

وقال الفنان الملقب بالزعيم إنه مندهش من هذا الكلام؛ فالشغل شغل، وأنا لا أعامل المخرج رامي إمام على أنه ابني رامي. ففي العمل حسابات أخرى، موضحاً أنّه عمل مع ابنه في المسلسلات التي قدّمها مؤخّراً، مثل "العراف"، و"فرقة ناجي عطالله"، و"صاحب السعادة"؛ فما المشكلة في أن يتمّ التغيير في هذا العام، له ولي أنا أيضاً. فهل يُجدي أن يظلّ الفنان يعمل مع مخرج واحد طوال حياته؟ وهل يصحّ أن يعمل المخرج مع فنان واحد دائماً؟

وأضاف أنّ ابنه رامي سيصوّر عملاً آخر، وأتمنى له كلّ التوفيق. وأنا سأصوّر مسلسلي "أستاذ ورئيس قسم"، مع المخرج وائل إحسان، وإن شاء الله أعمالنا ستحقّق النجاح.