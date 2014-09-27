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صحفي أوكراني يضرب كيم كردشيان ويوقعها أرضاً

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السبت 27-09-2014 14:28

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، لهجوم من الصحفي الأوكراني Vitalii Sediuk أثناء وصولها لحضور عرض Balmain، ضمن أسبوع الموضة في باريس، حيث كان يرافقها زوجها مغني الراب kanye West ووالدتها Kriss Jenner.

وفوجئت Kardashian بـ Sediuk الذي كان متواجداً بين الحشود التي كانت تنتظرها لأخذ توقيعها، وقام بجذبها من شعرها أمام زوجها ووالدتها، وظهرت ملامح الذعر على وجه Kim كما فقدت توازنها ووقعت على الأرض.
وسارع فوراً رجل الأمن الخاص بـ Kim لحمايتها ومساعدتها على الخروج من بين الجماهير.

ولم تكن Kim Kardashian الأولى التي وقعت في فخ الصحفي الأوكراني حيث سبق لـ Jennifer Lopez و Leonardo Dicaprio الوقوع في نفس الفخ، وآخرهم كان النجم العالمي Brad Pitt عندما هاجمه على السجادة الحمراء وحصل عراك بين الثنائي أثناء العرض الأول لفيلم Maleficent في لوس آنجلوس.

 

 

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