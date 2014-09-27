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وزير الآثار يعلن تجميد قرار نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للقاهرة

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وزير الآثار يعلن تجميد قرار نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للقاهرة وزير الآثار يعلن تجميد قرار نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر للقاهرة

الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار

قال الدكتور محمد الدماطي وزير الآثار أن جمد القرار الخاص بنقل مومياء توت عنخ آمون من مقبرته بغرب الأقصر الي المتحف المصري بالقاهرة إيثارا للسلامة وحفاظا علي المومياء .

وأكد الدماطي خلال مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لمركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بمدينة الأقصر أن عملية ترميم وصيانة المومياء ستتم داخل مقبرته بمنطقة البر الغربي بالقرنة غرب محافظة الأقصر .

كان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة الدائمة للآثار وافقت على نقل مومياء توت عنخ آمون من الأقصر إلى المتحف المصري لإجراء بعض الفحوصات عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحديد ما يلزم للمومياء.

وقال أمين، في تصريحات صحفية، إن التقارير الدورية للمومياء أثبتت أنها تحتاج إلى عملية ترميم وصيانة للحفاظ عليها، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد لنقل المومياء

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