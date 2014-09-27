​​​​ضبط 4 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر أثناء قيامه بتوزيعها علي عملائه .

تلقي اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الأقصر إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط ” أبو زيد. س. إ”55 سنة” أثناء قيادته دراجة بخارية رقم “19765″ بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للبانجو بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول والدراجه البخارية لتسهيل مهمته في الوصول لعملائه .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي الحامي العام لنيابات الأقصر .