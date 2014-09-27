ضبط 150 كيلو بانجو بحوزة تاجرى مخدرات بأسوان

تمكنت حملة من مباحث أسوان من ضبط تاجرى مخدرات بكوم امبو وبحوزتهما 150 كيلو بانجو وكانت معلومات وردت للعميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان تفيد بقيام أحد تجار المخدرات بتخزين بضائعه داخل مخزن خاص في مدينة كوم أمبو.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات قامت حملة تحت إشراف العميد عيد عبدالحميد مأمور مركز كوم امبو وبقيادة الرائد شريف عتمان رئيس المباحث وداهمت مخزن تابع لكلًا من كمال.ت.ج،وسمير.ع.ج مقيمان بقرية العباسية دائرة المركز وبتفتيشه تم العثور على 150 كيلو بانجو وتم القبض على المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة.