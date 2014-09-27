بالصور.. وزيرا التعليم العالي والآثار يضعان حجر الأساس لمركز الدراسات الآثرية والتراث العالمي بالأقصر

وضع الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر اليوم السبت حجر الأساس لمركز الدراسات الآثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد حمزة إسماعيل عميد كلية الآثار بالجامعة.

وصرح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي بأن المركز يهدف الي إلي المساهمة كبيت خبرة في حماية التراث الثقافي والطبيعي في مصر والدول العربية والافريقية، وتوفير الخبرات المتعددة في علوم الآثار والتراث والبيئة والسياسة وجميع التخصصات المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والسياحة البيئي14 لوضع إستراتيجية السياحة المستدامة والتنمية المستدامة بالتوازن مع الحفاظ علي التراث الطبيعي، والثقافي، وتعظيم المساهمة في تنمية الحرف التقليدية والتراثية والصناعات المحلية لحمايتها من الاندثار، والعمل علي زيادة الوعي الآثري والبيئي والثقافي.

ويعتزم المركز علي عقد العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل، والحلقات النقاشية، والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية في العالم، فضلاً عن لجان التراث العالمي كلجنه التراث العالمي في اليونسكو، ولجنة التراث الاسلامي في الايسيسكو، كما يوجد بالمركز إدارات مختلفة من أبرزها إدارة الأزمات والكوارث.