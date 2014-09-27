رئيس الوزراء يبحث مع فاروق الباز مشروع المثلث الذهبى «سفاجا – القصير – قنا»

التقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، حيث بحث معه عدة موضوعات، من أبرزها الاستعانة بخبرات الدكتور الباز فى مشروع المثلث الذهبى “سفاجا – القصير – قنا”، وهو أحد المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الحكومة حاليا لتنمية هذه المنطقة والاستفادة من مواردها التعدينية.

وخلال اللقاء أجري رئيس الوزراء اتصالا بوزير الصناعة، الذى يتولى ملف المشروع، حدد خلاله موعدا لاجتماع الوزير في وقت لاحق اليوم مع الدكتور فاروق الباز، مشيرا إلى أن مشاركة هذا العالم المصرى الكبير بالمشروع يمثل إضافة كبيرة، وثقة لجميع المستثمرين الذين سيضخون استثماراتهم بالمشروع.

ومن جانبه، أكد الدكتور فاروق الباز أنه أشرف مؤخرا على رسالة دكتوراه لباحث مصرى عن “المثلث الذهبى”، وكيفية استغلال موارد هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه على استعداد لتقديم جميع خبراته فى كل ما يخدم المصلحة العامة.

وعرض الدكتور فاروق الباز على رئيس الوزراء إمكانية تبنى مشروع قومى جديد لزراعة نحو 750 ألف فدان، حيث أثبتت الدراسات الجيولوجية أن هناك منطقة فى صعيد مصر مستوية تماما، ومغطاة بتربة صالحة للزراعة، ومشبعة بالمياه، وبالفعل تثبت الدراسات أن المياه الجوفية على بعد 50م، وذلك حسب الدراسات التى أشرف عليها مؤخرا.

وفي ختام اللقاء، قدم المهندس إبراهيم محلب الشكر للدكتور فاروق الباز كأحد العلماء المصريين العالميين، الذين يقدمون خبراتهم وأفكارهم من أجل مستقبل أفضل لوطنهم، وكلف بأن يتم عرض استراتيجية مصر 2030 على الدكتور فاروق الباز، مشيرا إلى أنه يأمل فى أن يتم عرض هذه الاستراتيجية على طلاب المدارس، حتى يعرف أبناؤنا مستقبل وطنهم، ويدركوا خطط الحكومة المستقبلية، واستراتيجياتها، ويطمئنواعلى أن هذا الوطن حباه الله بموارد لم يتم اكتشافها بعد.

أ ش أ