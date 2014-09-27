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جنايات سوهاج تجدد حبس 9 متهمين فى أكبر قضايا الاختلاس 45 يومًا

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جنايات سوهاج تجدد حبس 9 متهمين فى أكبر قضايا الاختلاس 45 يومًا جنايات سوهاج تجدد حبس 9 متهمين فى أكبر قضايا الاختلاس 45 يومًا

أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم تجديد حبس كلًا من “الأنور. ت. س” و”هشام. ج .ا”و “محسن. ف.ع” و”حسن.ع .ا” و “الأنصارى.ص.ع” و”وسام .خ. ص” و”حسن. م .ح” و”إسلام.ع .م” و”ثروت. ر.ع. م” 45 يومًا على ذمة التحقيق فى قضية إختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال مديرية الامن بسوهاج بلغت 33 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 ،
> كان رجال مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع الصعيد عقب عدة بلاغات تمكنوا من القبض علي موظفين بالوحدة الحسابية بمديرية أمن سوهاج لإتهامهم بالاشتراك مع مدير مكتب بريد وصاحب سوبر ماركت وشقيقه بالاستيلاء علي 33 مليون جنيه من أموال مديرية الأمن خلال 16 شهرًا وإحالتهم للنيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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