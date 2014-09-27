القبض على 14 شخص بحوزتهم أسلحة آلية فى مداهمة لقوات الأمن بقرية البلابيش بسوهاج

​تمكنت الحملة الأمنية المكلفة بمداهمة قرية الشيخ امبادر بالبلابيش بسوهاج، من ضبط عدد من الخارجين على القانون .

وقال مصدر امنى لوكالة “ONA”، إنه تم إلقاء القبض على 14 متهم فى احداث اشتباكات المناصرة والضبيعة وبحوزتهم 14 بندقية الية وعدة طلقات.

وكانت قوات الأمن المتمركزة على مداخل قرية الشيخ امبادر التابعة للبلابيش القبلية بدار السلام بمحافظة سوهاج بعد احكام السيطرة على مداخل ومخارج القرية باكملها، قد قامت بمداهمة بعض البؤر والمنازل التى تم رصدها اثتاء الاشتباكات والتى يتم استخدامها فى عملية اطلاق الاعيرة النارية منذ بداية الاشتباكات وجارى التعامل مع تلك البؤر .