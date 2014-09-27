جيرارد بيكيه خارج قائمة برشلونة من جديد

برشلونة، (إفي): خرج قلب الدفاع جيرارد بيكيه مجددا من قائمة المدير الفني لنادي برشلونة لويس إنريكي، استعدادا لمواجهة جرانادا بملعب كامب نو مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفضلا عن بيكيه، الذي لم يعد لاعبا أساسيا في برشلونة كما كان وضعه خلال المواسم الأخيرة، لم تتضمن قائمة لويس إنريكي كذلك ثلاثي الدفاع المكون من الظهيرين الأيمن البرازيلي دوجلاس بيريرا والأيسر جوردي ألبا وقلب الدفاع البلجيكي توماس فيرمايلين.

في المقابل عاد إلى القائمة الظهير الأيمن البرازيلي دانييل ألفيش والمدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، فضلا عن استمرار الثنائي الصاعد منير الحدادي وساندرو.

وضمت القائمة كلا من: كلاوديو برافو وتير شتيجن ومارتين مونتويا وإيفان راكيتيتش وسرخيو بوسكيتس وتشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي ونيمار وماسكيرانو ومارك بارترا وسيرجي روبرتو وأدريانو وداني ألفيش وماتيو وساندرو ومنير الحدادي.