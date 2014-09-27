أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرارد بيكيه خارج قائمة برشلونة من جديد

Google+ Print
جيرارد بيكيه خارج قائمة برشلونة من جديد جيرارد بيكيه خارج قائمة برشلونة من جديد

برشلونة، (إفي): خرج قلب الدفاع جيرارد بيكيه مجددا من قائمة المدير الفني لنادي برشلونة لويس إنريكي، استعدادا لمواجهة جرانادا بملعب كامب نو مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفضلا عن بيكيه، الذي لم يعد لاعبا أساسيا في برشلونة كما كان وضعه خلال المواسم الأخيرة، لم تتضمن قائمة لويس إنريكي كذلك ثلاثي الدفاع المكون من الظهيرين الأيمن البرازيلي دوجلاس بيريرا والأيسر جوردي ألبا وقلب الدفاع البلجيكي توماس فيرمايلين.

في المقابل عاد إلى القائمة الظهير الأيمن البرازيلي دانييل ألفيش والمدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، فضلا عن استمرار الثنائي الصاعد منير الحدادي وساندرو.

وضمت القائمة كلا من: كلاوديو برافو وتير شتيجن ومارتين مونتويا وإيفان راكيتيتش وسرخيو بوسكيتس وتشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي ونيمار وماسكيرانو ومارك بارترا وسيرجي روبرتو وأدريانو وداني ألفيش وماتيو وساندرو ومنير الحدادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع