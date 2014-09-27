' رونالدو أكثر كمالا من ميسي '

يرى مارسيلينيو المدير الفني لفياريال أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أكثر كمالا من ليونيل ميسي ساحر برشلونة، وذلك قبل مواجهته للفريق الملكي بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال مارسيلينو في تصريحات صحفية: "كريستيانو مع الأخذ في الإعتبار كل الوجوه، هو الأفضل من ميسي".

وأضاف "رونالدو أفضل من ميسي باللعب بكلتا قدميه، بالإضافة لإجادته ضربات الرأس، فهو جيد أرضا وفي ألعاب الهواء".

وتابع "ولهذا هو أكثر كمالا من ميسي".

وأتم "ميسي لديه مشاكل في اللعب بقدمه اليمنى، بالإضافة إلى أنه لا يجيد ألعاب الهواء مثل رونالدو".