محافظ الجيزة: لحوم الأضاحي متوفرة بـ 23 شادر و61 مجمع استهلاكي بسعر 45 جنيها للكيلو

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة أن المحافظة أصدرت تصاريح للشركات المستوردة للحوم لزيادة الكميات وتسويقها بسعر لا يتعدى 45 جنيها للكيلو الكندوز ، بهدف توفير لحوم بلدية ومستوردة بأسعار مخفضة عن سعر السوق .

وأكد عبد الرحمن أن الحكومة إستوردت في الآونة الأخيرة ما يلزم لحاجة المواطنين من اللحوم لطرحها سواء من خلال الشوادر أو المجمعات الإستهلاكية وبأسعار مناسبة .

وأشار المحافظ – خلال جولته على شوادر بيع اللحوم للإطمئنان على توافرها للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك فى مناطق بالوراق وبولاق الدكرور وأشرف على رفع شوادر أقيمت فى نهر الطريق على كورنيش النيل بالوراق – الى ضرورة الإلتزام بعدم التعدى على الطريق المخصص للسيارات .

وقال في تصريحات له خلال الجولة التى رافقه فيها الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري ، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور ، إن هناك 23 شادرا بإنحاء المحافظة لبيع اللحوم البلدية والضأن إلى جانب 61 مجمعا إستهلاكيا تتوافر بها كافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطنون .

والتقى المحافظ بأهالي شارع العشرين الذين طالبوه بنقل موقف سيارات الأجرة إلى مكان أخر ، حيث كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور باختيار مكان أخر مناسب لوقوف سيارات الأجرة وإعادة تنظيمها ، حيث تتسبب هذه الميكروباصات في إيقاف حركة السيارات وتكدسها بالشارع الحيوى ..كما شدد بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بكافة الشوارع .

أ ش أ