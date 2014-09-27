وزير النقل: رفع حالة الاستعداد القصوى بمترو الأنفاق بمناسبة عيد الأضحى

أعلن المهندس هاني ضاحى، وزير النقل، رفع حالة الاستعداد القصوى بمترو الأنفاق بجميع المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الوزير في تصريح له اليوم على ضرورة حسن التعامل مع جميع الركاب ، والعمل على سرعة تذليل أي عقبات أو مشاكل يمكن أن تقابل المواطنين ، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أى مشكلات طارئة ، لافتاً إلي استمرار تشغيل الخط الساخن برقم تليفون ( 16048 ) لتلقى جميع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة باستخدام مترو الأنفاق من قبل جمهور الركاب.

وفى السياق ذاته ، أكد المهندس على الفضالى رئيس مترو الأنفاق انه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة خلال فترة العيد ، والمقدر عدد رحلاتها بـ 1236 رحلة ، منها 382 رحلة بالخط الأول “حلوان – المرج ” ، و 424 رحلة بالخط الثاني ” شبرا الخيمة – المنيب ” ، والخط الثالث ” العتبة – الأهرام بمصر الجديدة ” 430 رحلة ، ليبدأ العمل من الساعة ٥:١٥ فجرا حتى الساعة ١٢:١٥ بعد منتصف الليل .

وأضاف الفضالى أنه تم تشكيل مجموعات عمل بالمحطات المزدحمة ، مؤكداً إنتشار فرق الصيانة المختلفة على الخطوط الثلاثة لمعالجة اى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات .

وقال رئيس المترو انه تم عمل جدول نوبتجيات خلال هذه العطلة بحيث تتواجد القيادات والمسئولين على خطوط المترو يومياً خلال فترة تشغيل القطارات لمتابعة أي مشاكل تحدث فوراً والعمل على حلها وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور ، وحرصاً على راحة المواطنين سوف يتم تشغيل مكاتب الاشتراكات للتعامل مع الجمهور يومياً من السـاعة الثامنة صباحاً حتى السـاعة الثالثة عصراً ، عدا أول أيام العيد.

أ ش أ