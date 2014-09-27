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تجديد حبس المشرفين المتهمين بهتك عرض طفل بدار أيتام عين شمس

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تجديد حبس المشرفين المتهمين بهتك عرض طفل بدار أيتام عين شمس تجديد حبس المشرفين المتهمين بهتك عرض طفل بدار أيتام عين شمس


> قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس مشرفين بدار أيتام “الحرية “بعين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بهتك عرض طفل داخل الدار.

وكشفت تحقيقات محمد عبد الحفيظ وكيل أول النيابة أن الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات أبلغ إحدى الاخصائيات بالدار قيام مشرفين بالدار بالتحرش به واغتصابه بعنف وهتك عرضه.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أخصائية بدار ايتام الحرية يفيد بتعرض طفل عمرة 10 سنوات للاغتصاب على يد احمد عصام “66 سنة” ،وعبد الله سعيد “37 سنة” مشرفين بالدار، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات وبعد استصدار اذن من النيابة تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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