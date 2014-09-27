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«الشباب» توقع برتوكول تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

  • مصر
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وقعّ محمد الخشاب، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، برتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، السبت، بشأن برنامج التعاون الفني المصري الألماني تحت عنوان «أماكن المشاركة المدنية والسياسية».

وأوضح كرستن فتسلاب، نائب مدير السفارة الألمانية في ، أن المشروع يبلغ تكلفتة 500 ألف يورو، ويركز على الوصول لأكبر عدد من الشباب والفتيات في المجتمع المصري من أجل توفير أماكن آمنة للتواصل وبناء قدرة الشباب السياسية والاجتماعية، مبيناً أن الشباب هم مفتاح المستقبل كونهم يمثلون نسبة أكثر من 50% من المجتمع المصري.

فيما قالت نادية مالكا، مدير برنامج التعاون، أن تعاون وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الألمانية أثمر عن إعادة ترميم 6 مراكز شباب لجذب الشباب والفتيات لتعزيز عملية التواصل والحوار والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن عملية التطوير لم تستهدف قاعات وغرف بمراكز الشباب فحسب، وإنما استهدفت تأهيل وتدريب الشباب من خلال عدد من المبادرات الشبابية التي تتيح لهم التفاعل في مجتمعاتهم.

وأوضحت أن أهداف المشروع والتي تتمثل في إتاحة وتجهيز أماكن جذابة للشباب والفتيات، وتزويد وزارة الشباب والرياضة بمنهجيات تدريبية جديدة وخلاقة للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في قضية مكافحة ظاهرة التحرش، بالاضافة إلى تعزيز الوعي الذاتي للفتيات، وفي ختام فعاليات البرنامج سيتم تنفيذ حفل موسيقي.

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