براءة أمين أباظة وعدلي حسين في قضية «مول العابد»

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار يوسف السروية، ببراءة أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، و8 آخرين، من تهم الإضرار بالمال العام، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات استثمارية بالمخالفة للقانون على أرض محافظة القليوبية.

كما قررت المحكمة عدم قبول تدخل المدعين بالحق المدنى خصمًا في الدعوى، وألزمتهم بمصاريف التدخل وأتعاب المحاماة.

وتضم قائمة المتهمين ٩ مسؤولين سابقين بالمحافظة، على رأسهم وزير الزراعة الأسبق، أمين أحمد أباظة، ومحافظ القليوبية الأسبق، المستشار عدلى حسين، ورئيس المجلس المحلى السابق، الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، عبدالعزيز أمين سعيد، ومدير حماية الأراضى وعضو اللجنة العليا لتراخيص البناء على الأراضي الزراعية، محمد أحمد محمد الفنجرى، وصاحب مول العابد بطوخ، وعابد ناصر رمسيس، وهشام اسماعيل محمد شقران، مهندس عمليات البناء في مول العابد، ووكيل أعمال، والسيد مصطفى محمد العدوى، صاحب ثلاجة لتصدير الفواكه بطوخ، وإبراهيم عبدالصمد خطاب، صاحب مبنى مخالف على كورنيش بنها.

فيما تضم قائمة الاتهامات التي يواجهها المسؤولون السابقون: استغلال الوظيفة والسلطة والنفوذ والتربح منها، والتزوير في تحرير عقد أرض مول العابد.

كان الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قد تقدم بأوراق تؤكد قيام صاحب مول العابد بتقديم رشوة لمحافظ القليوبية، تمثلت في فيلا، تم استغلالها بمسمى مركز سوزان مبارك للتراث الثقافى مقابل استخراج تراخيص المول في نفس يوم تقديم الرشوة، حيث صدرت التراخيص برقم 465 لسنة 2007 لإقامة مول تجارى على مساحة 4 أفدنة و19 قيراطًا.