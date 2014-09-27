وزير الري: موقف مصر من سد النهضة يتحدد مارس المقبل

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، أن مصر لم تكرر مطلبها بوقف البناء في سد النهضة الإثيوبي، وأرجأت اتخاذ موقف نهائي لحين استكمال الدراسات في مارس المقبل.

وقال الوزير، في تصريحات، السبت، إن مصر وبعد أن تأكد لها خلال مفاوضات الخرطوم وأديس أبابا، ثم زيارة الوفد المصري لسد النهضة مؤخرًا، أن عملية البناء لا تزال في مرحلة التأسيس ولا تشكل أي خطورة على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر والسودان، مشيرًا إلى أن مصر لا تعترض على هذه المرحلة، لأنها لا تشكل أي خطورة على حقوقنا المائية، حيث إن سعة السد تبلغ 14 مليار متر مكعب.

وتابع أن مصر تعترض على أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، أو أي سعة تُلحق ضررًا بحصتها المائية، وستعلن موقفها رسميًا من سد النهضة بعد انتهاء خارطة الطريق في مارس المقبل، وإعلان توصيات المكتب الاستشاري العالمي الذي سيتولى القيام بالدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية.