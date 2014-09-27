محافظ المنوفية: المجازر بالمجان و360 ساحة لصلاة عيد الأضحى

أعلن الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية عن تجهيزات الاستاد الرياضي بشبين الكوم لاستقبال صلاة عيد الاضحى المبارك من حيث الترتيب والتنسيق بين مديرية الأوقاف والشباب والرياضة ومديرية الأمن لتأمين المصلين فى 360 ساحة معدة لصلاة العيد وتأمين المصلى من خلال تركيب بوابات إلكترونية كاشفة عن المفرقعات بمداخل المصلى .

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه سيتم فتح جميع مجازر المحافظة لاستقبال أضاحى أهالي المحافظة بالمجان بدون أي رسوم خلال أيام عيد الاضحي المبارك وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا مشددا المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والساحات والحدائق.

وأكد الدكتور مجدى ابو الليل مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم الاعلان بجميع مراكز المحافظة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان وتقديم كافة الخدمات للمواطنين خلال ايام العيد والتشريق الثلاثة مجانا بالاضافة لتسيير حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية الصحة والتموين على كافة منافذ بيع اللوح والاسماك والمنتجات الغذائية .

وأكد الدكتور ابراهيم الحشاش أنه تم تجهيز كافة ساحات الصلاة ووضع قائمة بأسماء الخطباء لصلاة العيد على أن يكون لكل ساحة خطيب أساسى وأخر إحتياطى أى نحو 720 خطيب وممنوع إلقاء خطبة العيد لغير العاملين بالاوقاف مشيرا إلى أنه تم إرسال كشف الاسماء لمديرية الامن ومراكز الشرطة والنقط وعمد ومشايخ القرى مع ضرورة الالتزام بها مشيرا إلى أنه فى حالة المخالفة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة الخطيب المقصر لتحقيق أو إثبات حالة بمحضر شرطة إذا تم منع خطيبنا من إلقاء الخطبة.

ومن جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى أنه جار تكثيف الاستعدادات الأمنية بجميع المراكز الشرطية بالمحافظة وتكثيف الحراسات الأمنية والتشكيلات القتالية من الأمن المركزي، استعدادا لتأمين المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن لمتابعة الأحداث وتلقي البلاغات علي مدار الساعة كما تم رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتم الدفع بعدد وافر من سيارات الإسعاف لمواجهة أي طوارئ خلال عيد الاضحى المبارك .

وأكد شيرين أنه تم عمل مجمعات استهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين كما تم توفير كميات إضافية من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية وتم التشديد علي توافر اسطوانات البوتاجاز خلال إجازة العيد بما يضمن عدم وجود أي اختناقات أو عجز فى جميع مناطق المحافظة .