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استقالة وزيرة التعليم البريطانية لتحفظها على العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق

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استقالة وزيرة التعليم البريطانية لتحفظها على العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق استقالة وزيرة التعليم البريطانية لتحفظها على العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون

تقدمت قيادية بحزب العمال البريطاني باستقالتها من منصبها كوزيرة للتعليم في حكومة الظل لتحفظها على قرار الحزب بالتصويت لصالح شن الطائرات الحربية البريطانية غارات جوية على تنظيم «داعش» في العراق.

وأعلنت وزيرة التعليم في حكومة الظل روشانارا على استقالتها لعدم تمكنها من التصويت لصالح العمل العسكري ضد «داعش»، رغم قرار الحزب وتصويت غالبية الاعضاء لصالح العمل العسكري.

ويرى المحللون أن الاستقالة جاءت لأغراض انتخابية وارضاء للجالية المسلمة التي انتخبتها.

وقالت في رسالتها الى زعيم الحزب اد مليباند انها تشارك الاعضاء قلقها تجاه الاعمال البربرية لتنظيم «داعش»، الا انها تخشى من أن العمل العسكري قد يؤدي الى وقوع مزيد من الضحايا بين ابناء الشعب العراقي ، وأضافت ” اتفهم القرار ولن اصوت ضده ، ولكنني غير قادرة على دعمه ، وبالتالي سامتنع عمدا عن التصويت”.

كان الحزب قد قرر امس فصل ايان ماكينزي من منصبه كمساهع لوزير الدفاع في حكومة الظل لعدم تصويته لصالح شن العمليات ضد داعش في العراق.

أ ش أ

 

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