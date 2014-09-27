براءة محافظ القليوبية الأسبق و8 أخرين من تهمة الإضرار بالمال العام

أصدرت محكمة جنايات بنها، حكمها ببراءة رموز النظام الأسبق بالمحافظة من تهمة الإضرار بالمال العام ، برئاسة المستشار يوسف السروية، من تهم استغلال الوظيفة والسلطة والنفوذ والتربح منها، والتزوير فى تحرير عقد أرض مول العابد.

وشمل الحكم تبرئة كلًا من وزير الزراعة الأسبق، أمين أحمد أباظة، ومحافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين ورئيس المجلس المحلى السابق، الدكتور محمد عطية ابراهيم الفيومى، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، عبدالعزيز أمين سعيد، ومدير حماية الأراضى وعضو اللجنة العليا لتراخيص البناء على الأراضى الزراعية، محمد أحمد محمد الفنجرى، وصاحب مول العابد بطوخ، وعابد ناصر رمسيس، وهشام اسماعيل محمد شقران، مهندس عمليات البناء فى مول العابد ووكيل أعمال، والسيد مصطفى محمد العدوى، صاحب ثلاجة لتصدير الفواكه بطوخ، وإبراهيم عبدالصمد خطاب، صاحب مبنى مخالف على كورنيش بنها، ، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات استثمارية، بالمخالفة للقانون، على أرض محافظة القليوبية.

و قررت المحكمة عدم قبول تدخل المدعين بالحق المدنى خصما فى الدعوى وألزمتهم بمصاريف التدخل وأتعاب المحاماة.

وأكدت الدعوى التى قام برفعها الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قيام صاحب مول العابد، بتقديم رشوة لمحافظ القليوبية، تمثلت فى فيلا تم استغلالها بمسمى مركز سوزان مبارك للتراث الثقافى، مقابل استخراج تراخيص المول فى نفس يوم تقديم الرشوة.